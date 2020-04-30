بسبب الجائحة.. هيأة مدنية تطالب مؤسسة الوسيط بالتدخل لإيجاد حل لـ22 ألف مغربي عالق خارج أرض الوطن

وجهت جمعية “المواطنة المسؤولة”، أمس الأربعاء، في طنجة، رسالة إلى مؤسسة الوسيط لمطالبتها بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل مستعجل لـ 22.000 مغربي، ومغربية عالقين خارج أرض الوطن، منذ أزيد من 40 يوما.

وكشفت الجمعية، في مراسلتها، أن الضرر اللاحق بالمغاربة، العالقين خارج أرض الوطن، صار لا يطاق، بعد مرور أربعين يوما على وجودهم هناك، وموازاة مع شهر رمضان الكريم، إذ إن أغلب العالقين كانت رحلاتهم مبرمجة لمدد قصيرة، قبل أن يجدوا أنفسهم محاصرين، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الجمعية نفسها أن أغلبية الدول، التي أغلقت حدودها البرية، والجوية، والبحرية سارعت إلى إرجاع مواطنيها العالقين خارج الحدود، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان صحتهم، وصحة ذويهم، وجميع المواطنين، والمواطنات، وهو ما سبق أن قامت به الدولة المغربية، سابقا، بالنسبة إلى المغاربة المحاصرين في مدينة يوهان الصينية.

والتمست الجمعية التدخل العاجل لمؤسسة الوسيط لدى رئيس الحكومة من أجل إيجاد حل مستعجل للمغاربة العالقين خارج أرض الوطن، وإرجاعهم عاجلا إلى وطنهم، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية من أجل ضمان سلامتهم الصحية، وذويهم، وجميع المواطنين، والمواطنات في ربوع المملكة.