ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء من “كوفيد19” في جهة الشمال إلى 93 حالة.. واستقرار في عدد الوفيات

ارتفع إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا، إلى حدود اليوم الخميس، إلى 93 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، من بينها 5 في طنجة، وحالة واحدة في تطوان، فيما استقر عدد الوفيات في 17 حالة.

وكشفت مصادر مسؤولة من مديرية الصحة في جهة الشمال لـ”اليوم24″ أن الإصابات بفيروس كورونا في جهة الشمال، بلغ، خلال 24 ساعة الأخيرة، 575 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 10 إصابات جديدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحالات، التي تتلقى علاجها في مستشفيات أقاليم، وعمالات الجهة بلغ ما مجموعه 465 شخصا، أغلبهم في وضعية صحية مستقرة.

وعلى صعيد عمالات، وأقاليم جهة الشمال، أبرزت المصادر ذاتها أن عمالة طنجة أصيلة تصدرت عدد الحالات الجديدة، يليها إقليم العرائش، وتطوان، وعمالة المضيق الفنيدق بحالة واحدة.

واستقر الوضع الوبائي في كل من إقليم الحسيمة، ووزان، والفحص أنجرة، فيما لم يسجل إقليم شفشاون أي حالة إصابة بـ”كوفيد19″، منذ بداية الجائحة.