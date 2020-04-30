22 حالة شفاء جديدة من كورونا في جهة فاس – مكناس ترفع الإجمالي إلى 158

سجلت جهة فاس مكناس 22 حالة شفاء جديدة من فيروس كوفيد-19، حسب ما علم لدى المديرية الجهوية للصحة.

وبذلك بلغ عدد المتعافين في الجهة 158 شخصا، بينما استقر عدد الوفيات في 25، وفق الحصيلة، التي أعلنتها المديرية الجهوية عند حدود العاشرة من صباح اليوم الخميس، وتوزعت حالات الشفاء الجديدة بين فاس (18)، ومكناس (4).

وفي المقابل، سجلت جهة فاس – مكناس تسع إصابات جديدة بفيروس كوفيد-19، 8 حالات في فاس، وحالة واحدة في تازة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في الجهة إلى 548 حالة،

وإجمالا، تتوزع حالات الإصابة بكوفيد-19 في جهة فاس – مكناس بين 346 حالة في فاس، و110 في مكناس، و48 في تازة، و19 في إفران، و7 في تاونات، و12 في صفرو، و5 في مولاي يعقوب، وحالة واحدة في الحاجب، بينما لم يسجل إقليم بولمان أي حالة حتى الآن.

يذكر أن الحصيلة الوطنية، التي أعلنتها وزارة الصحة، أشارت إلى تسجيل 38 حالة إصابة جديدة إلى غاية العاشرة من صباح اليوم ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 4359 حالة.