الاستخبارات الأميركية: فيروس كورونا ليس من صنع الإنسان ولم يُعدّل جينيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الاستخبارات الأميركية، مساء اليوم، الخميس، أنّها توصلت إلى خلاصة مفادها أنّ فيروس كورونا المستجد؛ "ليس من صنع الإنسان أو عُدّل جينيا".

وذكرت الأجهزة الاستخباراتية أنها تستمر في بحثها لـ"تحديد ما إذا كان الوباء بدأ باحتكاك مع حيوانات مصابة أو أنّه نتيجة حادث مخبري في ووهان"، المدينة الصينية حيث بدأ تفشيه، بحسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس" للأنباء.

على صلة، ارتفع اليوم، عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس إلى 61 ألفا و5، إثر تسجيل ألفين و637 حالة جديدة.

وحسب المعطيات الأخيرة لجامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، فإن البلاد سجلت 27 ألفا و440 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و40 ألفا و608.

وبلغ عدد الأشخاص الذين أجريت لهم اختبارات كورونا، 6 ملايين و26 ألفا و170، فيما بلغ عدد المتعافين 124 ألفا و23، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

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وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات كورونا عالميا، تليها إسبانيا ثم إيطاليا، وفرنسا.

ولا تزال نيويورك في مقدمة الولايات المتضررة من الفيروس، حيث وصل عدد الإصابات فيها إلى حوالي 299 ألفا و691، توفي منهم 23 ألفا و477.

وتعقبها ولاية نيو جيرسي بـ 116 ألفا و365 إصابة، ثم ماساتشوستس بـ 60 ألفا و265.

وإجمالا، أصاب الفيروس حتى عصر الخميس، أكثر من 3 ملايين و249 ألف شخص حول العالم، توفي منهم أزيد من 229 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و17 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.