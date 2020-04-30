"تويتر" تزود باحثين ببعض بياناتها لدراسة التغريدات المتعلقة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "تويتر" في تدوينة نشرتها، يوم أمس الأربعاء، على منصتها للتواصل الاجتماعي أنها تزوّد باحثين ومطوري برامج بتدفق بيانات الوقت الفعلي لعشرات ملايين التغريدات اليومية حول وباء كورونا المستجد، لاستخدامها في دراسة انتشار المرض، أو تتبع المعلومات الخاطئة.

وأوضحت الشركة إنّها ستمكّن العاملين على إدارة الأزمات، أو الاستجابة للطوارئ، أو التواصل داخل المجتمعات من استخدام تدفق البيانات، إلى جانب المجتمع العلمي الساعي لفهم وباء كورونا، ومُطوّري التعلم الآلي.

واتخذت معظم منصات التواصل الاجتماعي تدابير جديدة لمنع انتشار المعلومات الخاطئة حول الوباء على نطاق واسع، فيما رأى باحثون كثر ممن يدرسون المنصات أن على المنصات جمع بيانات حول هذه الفترة.

واعتبرت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، فيرا جوروفا، خطوة تويتر صائبةً وفي الاتجاه الصحيح، مشيرةً إلى أن "تعاوننا واتصالاتنا المنتظمة مع منصات الإنترنت لمكافحة التضليل تؤتي ثمارها، إذ أكدت باستمرار أهمية حصول الباحثين بشكل أفضل على البيانات والأدوات غير الشخصية المفيدة".

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فيما اعترضت 75 مجموعة معنية بالحقوق الرقمية وحرية التعبير، الأسبوع الماضي، على خطوة تويتر، مطالبةً منصات التواصل الاجتماعي عامةً بالحفاظ على بيانات الإشراف على المحتوى الخاصة بها، وعدم نشرها.

وقالت "تويتر" التي لم تعرض تدفقًا كاملًا حول موضوع معين من قبل، في إطار الرد على هذه المطالَبات، إن التغريدات ستزال من مجموعة بيانات وباء كورونا المستجد بمجرد حذفها.

وأوضحت الشركة أن على المتقدمين لطلب الوصول إلى بيانات تغريدات كورونا استوفاء عدد من الشروط، من ضمنها توضيح كيفية حماية خصوصية وسلامة الأشخاص المُمثّلين في البيانات، وإثبات أن الغاية من استخدام البيانات المطروحة يصب في الصالح العام.

وسيُلزم الباحثون بقواعد "تويتر" المعتادة، التي تقوم بتحليل المواضيع المتعلقة بالصحة، من ضمنها عدم استنتاج معلومات حول صحة المستخدم، وعدم تخزين أي بيانات شخصية حول هذه المعلومات.