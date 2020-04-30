الإمارات تجري أكثر من 27 ألف فحص وتكشف عن 552 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 30 أبريل 2020

قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإجراء أكثر من 27 ألف فحص جديد لمواطنين ومقيمين في مختلف مناطق الدولة، وأعلنت عن تسجيل 552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 12,481 حالة.



Advertisements

كما ارتفت حالات الشفاء في الدولة إلى 2,429 حالة، وذلك بعد تسجيل 100 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وأعلنت الوزارة وفاة 7 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس #كورونا_المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 105 حالة.