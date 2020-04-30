طبيبان بصنعاء: تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بصنعاء

الخميس 30 أبريل 2020

أفاد طبيبان في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي بتسجيل حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في صنعاء.



وفي التفاصيل، كشف مصدران طبيان وموظف في منظمة الصحة العالمية عن حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على الأقل في العاصمة صنعاء، وفق موقع "المصدر أونلاين".

وقالت تلك المصادر أن مليشيا الحوثي الانقلابية تتستر على الحالات المصابة حتى الآن.

وأمس الأول، أعاد وزير الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، تعريف فيروس كورونا وأعراضه في تعميم لمكاتب الصحة والمستشفيات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ما يرفع من احتمالية انتشار الوباء دون الإعلان عنه.

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وكانت مصادر تحدثت في وقت سابق لرويترز عن وجود حالات في الحجر الصحي بفندق موفنبيك بصنعاء.

وأمس الأربعاء، أعلنت الحكومة اليمنية، عن تأكيد إصابة 5 حالات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

ويوم الثلاثاء، حذرت الأمم المتحدة في اليمن من أن فيروس كورونا "موجود الآن في اليمن"، مشيرة إلى أن هناك "احتمال حقيقي جدا أن يكون قد تم انتشار دون اكتشافه".

وقال بيان صادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن إن "وكالات الإغاثة تشعر بمخاوف بالغة من وجود ومن إمكانية الانتشار السريع لفيروس كورونا في اليمن".

ونقل البيان عن السيدة ليز غراندي، منسق الشؤون الإنسانية لليمن قولها: "حذّرنا منذ أول حالة إصابة بكوفيد من أن الفيروس موجود الآن في اليمن وقد ينتشر بسرعة".