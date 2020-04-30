الارشيف / اخبار العالم

أحياء حيس جنوب الحديدة تتعرض لقصف حوثي بمختلف الأسلحة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أحياء حيس جنوب الحديدة تتعرض لقصف حوثي بمختلف الأسلحة والان مع التفاصيل

الخميس 30 أبريل 2020

تعرضت الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب محافطة الحديدة غرب اليمن للقصف والإستهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن.

 

مصادر محلية في حيس ذكرت أن المليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاون الثقيل، منازل المواطنين في المديرية بشكل متواصل خلال ساعات النهار.

 

Advertisements

 وأضافت المصادر أن بقايا جيوب المليشيات استهدفت الأحياء السكنية بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا.

 

 وأردفت المصادر أن عناصر المليشيات أطلقت نيران أسلحتها القناصة صوب المنازل في الأحياء المكتضة بالسكان . وأوضحت، بأن القصف والإستهداف الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية خلفت حالة من الخوف والذعر في صفوف المواطنين، خصوصاً النساء والأطفال منهم.

 

وتتواصل خروقات وانتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، للهدنة الأممية بمحافظة الحديدة، رغم إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار لمواجهة جائحة ، فيما يستمر تصعيد المليشيات خلال فترة الهدنة في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة يقابلها صمت وتخاذل أممي ودولي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحياء حيس جنوب الحديدة تتعرض لقصف حوثي بمختلف الأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا