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شكرا لقرائتكم خبر عن أحياء حيس جنوب الحديدة تتعرض لقصف حوثي بمختلف الأسلحة والان مع التفاصيل
الخميس 30 أبريل 2020
تعرضت الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب محافطة الحديدة غرب اليمن للقصف والإستهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن.
مصادر محلية في حيس ذكرت أن المليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاون الثقيل، منازل المواطنين في المديرية بشكل متواصل خلال ساعات النهار.
وأضافت المصادر أن بقايا جيوب المليشيات استهدفت الأحياء السكنية بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا.
وأردفت المصادر أن عناصر المليشيات أطلقت نيران أسلحتها القناصة صوب المنازل في الأحياء المكتضة بالسكان . وأوضحت، بأن القصف والإستهداف الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية خلفت حالة من الخوف والذعر في صفوف المواطنين، خصوصاً النساء والأطفال منهم.
وتتواصل خروقات وانتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، للهدنة الأممية بمحافظة الحديدة، رغم إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار لمواجهة جائحة كورونا، فيما يستمر تصعيد المليشيات خلال فترة الهدنة في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة يقابلها صمت وتخاذل أممي ودولي .
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