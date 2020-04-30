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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..مقتل شاب من أبناء إب برصاص مليشيا الحوثي في الحوبان والان مع التفاصيل
الخميس 30 أبريل 2020
قتل شاب من أبناء محافظة إب برصاص مسلحين من مليشيا الحوثي الإنقلابية بمواجهات بينية شرقي تعز.
وقالت مصادر محلية إن شاباً قتل برصاص مليشيا الحوثي الإنقلابية خلال اشتباكات اندلعت بين فصائل حوثية بمنطقة الحوبان شرق تعز.
وأضافت المصادر بأن الشاب يدعى "عيسى علي سعيد أحمد الحجري" وهو من أبناء مديرية ذي السفال جنوب محافظة إب، وقتل برصاص مليشيا الحوثي الإنقلابية، حيث كان يعمل مع والده في بسطة خضار بمنطقة الحوبان شرق تعز، في الوقت الذي لا يزال مصير والده مجهول.
وأكدت المصادر أن اثنين من المدنيين قتلا خلال الاشتباكات ليرتفع عدد القتلى في صفوف المواطنين إلى ثلاثة أشخاص.
وبين الفينة والأخرى تشهد مناطق عدة تحت سيطرة مليشيا الحوثي مواجهات مسلحة بين فصائل من مليشيا الحوثي الإنقلابية ويسقط فيها العديد من المدنيين الأبرياء برصاص الحوثيين.
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