شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 19 يوما .. تعافي أصغر مصاب بكورونا في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت فيرجيري أن أكبر متعافي من فيروس كورونا في الفلبين كان رجل يبلغ من العمر 95 عاما، وكان محتجزا في مستشفى بمدينة مانداليونج.
وقد سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 8488 حالة. وارتفعت حالات الوفاة لتصل إلى 568 حالة، بعد تسجيل 10 حالات وفاة. وقال فيرجيري إن من بين المرضي 25 طفلا أقل من عام، توفى اثنان منهم.
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