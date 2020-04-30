شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تضع شروطاً لإعادة فتح المتاحف والمعارض والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الألمانية أنه يمكن إعادة فتح متاحف ومعارض ونصب تذكارية وحدائق حيوانات وحدائق نباتية بشروط. وجاء في مسودة قرار الحكومة المعدة لمشاورات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية المنتظرة اليوم الخميس، أن شرط القيام بذلك لاسيما في مبان تاريخية صغيرة، هو أن يتنسى تطبيق الاشتراطات الخاصة بقواعد النظافة والرعاية الصحية وكذلك الالتزام بالتباعد الضروري، من الناحية المكانية وعلى مستوى الأفراد.

ومن المقرر على المدى القصير وضع برنامج دعم لأجل تحقيق ذلك بقيمة 10 مليون يورو في البداية لأجل تنفيذ إجراءات إعادة البناء المرتبطة بوباء كورونا.