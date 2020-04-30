الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال احد داعمي 'الخلايا النائمة' في الموصل

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن اعتقال احد داعمي "الخلايا النائمة" في الموصل.
وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بكمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦وبالتعاون مع لواء ٧٥ من القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة مفرق القيارة جنوبي الموصل".
وأضاف البيان أن المعتقل "كان يعمل شرطيا بما تسمى ولاية دجلة ويقوم حاليا بدعم الخلايا النائمة في الموصل وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".
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