صحة الكرخ تعلن تسجيل سبع اصابات جديدة بفايروس كورونا

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الخميس، عن تسجيل سبع اصابات جديدة بفايروس كورونا.
وقالت صحة الكرخ في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل سبع اصابات جديدة بفايروس كورونا ليكون عدد الاصابات التراكمي 101 والوفيات 7 حالات".
وتشهد بغداد والمحافظات حظراً جزئياً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.
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