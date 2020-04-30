اتحاد السباحة يوضح اسباب الغاء المؤتمر الانتخابي

وذكر الاتحاد في بيان تلقته الخليج 365، أن " الأسباب التي ادت الى الغاء المؤتمر الانتخابي منتصف الشهر المقبل وكالاتي:

1-الهيئة الادارية للاتحاد تتألف من ثمانية اعضاء والنصاب القانوني مكتمل استنادا لقانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 1986 ولا يوجد مسوغ قانوني لإجراء انتخابات تكميلية.



2-مصادقة اللجنة الاولمبية العراقية على الغاء المؤتمر الانتخابي استنادا الى الكتاب المرسل اليها من نائب رئيس الاتحاد العراقي سعد فاضل عباس رئيس الاتحاد العراقي للسباحة.

3-عدم تسمية هيئة مشرفة على الانتخابات من قبل السيد رئيس اللجنة الاولمبية العراقية استنادا للمادة ( 6 -1-أ ) من قانون الاتحادات رقم 16 لسنة 1986 .

4-لا يوجد محضر اجتماع للهيئة الادارية بتحديد موعد للانتخابات بالمدة القانونية المحددة بخمسة واربعين يوما بحسب التعليمات الصادرة من رئيس اللجنة الاولمبية العراقية استنادا للصلاحيات الموكلة له بموجب المادة ( 19 ) من قانون الاتحادات رقم 16 لسنة 1986.



5-عدم استلام الاتحاد العراقي للسباحة واللجنة الاولمبية العراقية كتب من الاندية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد لتسمية ممثليها ومرشحيها للانتخابات قبل ثلاثين يوما من موعد عقد الانتخابات استنادا للمادة ( 6 -2-ج ) من قانون الاتحادات".

وأضاف "ختاما فأننا نطالب لجنة الشباب والرياضة بإجراء تحقيق عاجل وفوري عن ارسال كتب مزورة للاتحاد الدولي للسباحة وادعاءات عن اجراء اجتماع طارئ للجمعية العمومية بتاريخ 3 نيسان 2020 واصدار قرار للجمعية العمومية للاتحاد بإبعاد سرمد عبدالاله من رئاسة الاتحاد".