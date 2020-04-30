مصرع شخصين بحادث سير على جسر الطابقين وسط بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بمصرع شخصين بحادث سير على جسر الطابقين وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصين لقيا مصرعهما، عصر اليوم، بحادث سير على جسر الطابقين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث تسبب بزخم شديد وتوقف شبه تام لحركة العجلات على الجسر باتجاه الدورة".



