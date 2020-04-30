في زمن كورونا.. 30 مليون عاطل عن العمل بالولايات المتحدة

أظهرت بيانات أمريكية، يوم الخميس، أن عدد من تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بلغ مستوى قدره 3.839 مليون، في الأسبوع الذي انتهى في 25 أبريل الجاري.
ويشكل هذا انخفاضا عن الأسبوع السابق، حيث بلغ العدد 4.442 مليون شخص.
وبلغت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الذروة عند مستوى قياسي قدره 6.867 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 مارس الماضي.
وجاءت البيانات بشأن طلبات إعانة البطالة بعد أنباء أمس الأربعاء عن أن الاقتصاد الأمريكي سجل في الربع الأول أسوأ انكماش منذ الكساد العظيم.
وينهي ذلك أطول فترة نمو متصلة في تاريخ الولايات المتحدة مع معاناة الاقتصاد من وطأة إجراءات العزل العام لكبح انتشار كوفيد-19.
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