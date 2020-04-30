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تسجيل ثماني اصابات جديدة بكورونا في اربيل

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اعلنت دائرة صحة اريبل، الخميس، عن تسجيل ثماني اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.
وقالت صحة اربيل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل ثماني اصابات جديدة في اربيل ليكون التراكمي ٢٠٠ مع وفاة واحدة وشفاء ١٦٢".

الى ذلك، قالت مديرية صحة كويسنجق التابعة الى اربيل عن "سلامة فحوصات ١٠٠ شخص من المشاركين بعزاء الشخص الذي توفى قبل ايام".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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