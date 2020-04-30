تسجيل ثماني اصابات جديدة بكورونا في اربيل

وقالت صحة اربيل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل ثماني اصابات جديدة في اربيل ليكون التراكمي ٢٠٠ مع وفاة واحدة وشفاء ١٦٢".

الى ذلك، قالت مديرية صحة كويسنجق التابعة الى اربيل عن "سلامة فحوصات ١٠٠ شخص من المشاركين بعزاء الشخص الذي توفى قبل ايام".

