لبنان تحذر من التسرع برفع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وقال رئيس الحكومة حسان دياب في أخبار عاجلة نقلتها وكالة "سكاي نيوز" عربية "نحذر من التسرع برفع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا"، مشيرا إلى أن "الفيروس يستنزف الكثير من الجهد ويراكم الضغوط على الحكومة".وبشأن الأحداث التي ترافق التظاهرات، أضاف دياب، "لا يمكننا أن نقبل بتدمير الممتلكات العامة ونعتبره شغبا منظما".

من جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن "مجلس الوزراء صوت بالإجماع على الخطة الاقتصادية"، فيما نوه إلى أنه "بكل أسف هناك أزمة اجتماعية تتفاقم".