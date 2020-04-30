اللجنة العليا توافق على السماح بسفر العراقيين للدول التي لديهم إقامة فيها

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة، الخميس، استثناء هيئة الحماية الاجتماعية من نسبة الدوام المحددة، والسماح بسفر العراقيين للدول التي لديهم إقامة بها بعد تعهدهم بعدم العودة لحين زوال وباء كورونا ونقلت وكالة الانباء العراقية عن اللجنة قولها، "تقرر هيئة الحماية الاجتماعية من نسبة الدوام المحددة". وأضافت، تمت "الموافقة على السماح بسفر العراقيين إلى الدول التي لديهم إقامة فيها بعد أخذ تعهد خطي منهم بعدم العودة إلى حين زوال وباء كورونا".

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