إطلاق نار على السفارة الكوبية في واشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، رجلاً بعد إطلاقه النار على مبنى السفارة الكوبية في واشنطن.
وأعلنت وكالة الخدمة السرية الأمريكية، في بيان، أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
وذكرت تقارير إعلامية أن الرجل الذي لم تحدد هويته أطلق عدة طلقات من بندقية هجومية، دون أن تذكر دوافعه.
وقال البيان: "هذا الصباح نحو الساعة 2,15 بالتوقيت المحلي، توجه عناصر الخدمة السرية إلى سفارة كوبا بعد تقارير عن إطلاق نار".
وأضاف أن الخدمة السرية أوقفت شخص لحيازته سلاح وذخيرة غير مرخص بها، والاعتداء بهدف القتل، وحيازة مخزن رصاص عالي السعة".
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا توترا كبيرا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بعد أن طردت إدارة الرئيس دونالد ترامب 15 دبلوماسيا كوبيا، عندما أفاد طاقم السفارة الأمريكية في كوبا بوجود حالات صداع وفقدان للتوازن والسمع لم تعرف أسبابها.
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