الجيش الليبي يحبط تحركا لمليشيات السراج في سبها

أحبط الجيش الوطني الليبي، الخميس، محاولة لحشد عناصر موالية لحكومة الوفاق غير الدستورية برئاسة فايز السراج من الخارجين عن القانون بمدينة سبها جنوبي البلاد.



وقال مصدر عسكري من مدينة سبها، الخميس، إن عناصر خارجة عن القانون بعضهم لا يحملون الجنسية الليبية حاولوا السيطرة على مناطق وسط المدينة بغرض إلقاء بيان مؤيد للمليشيات.

وتابع المصدر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تم تفريق الجماعة المسلحة بعد تبادل لإطلاق النار وإفشال محاولتهم للسيطرة على أي مناطق وسط سبها أو تصوير بيانهم أمام أي معلم من معالم المدينة.

وأشار إلى أن مدينة سبها أصبحت آمنة والوضع مستقر بعد مطاردة المسلحين إلى الظهير الصحراوي، مؤكدا أن الأمور تحت السيطرة بشكل كامل.

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ودخلت قوات الجيش الليبي إلى مناطق الجنوب في يناير/كانون الثاني 2018، حيث تمكنت من فرض القانون فيه وطرد الجماعات الإرهابية والمليشيات والعصابات العابرة للحدود.

ومنذ دخول الجيش الليبي إلى الجنوب عم هدوء نسبي مناطقه، عقب فراغ أمني لعدة سنوات منذ عام 2011 نتيجة لفوضى السلاح والحدود المفتوحة على أكثر من 4 دول.

والأربعاء، أعلن الجيش الليبي وقف العمليات العسكرية في طرابلس خلال شهر رمضان، مع احتفاظه بحق الرد حال مهاجمة قواته.

وتعد هذه هي الهدنة الثالثة التي يتم إعلانها، إذ تسري في ليبيا هدنتان أولاهما معلنة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة دولية والهدنة الإنسانية المعلنة حديثا لتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا، بوساطة من البعثة الأممية في ليبيا.