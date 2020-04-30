الخليج 365الخميس 2020/4/30 05:42 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الشرطة الدنماركية، الخميس، تنفيذ عملية أمنية لإحباط مخطط إرهابي كان يستهدف أمن البلاد.
وقالت الشرطة ومسؤولو الأمن والمخابرات، في بيان، إنهم "نفذوا عملية لإحباط الهجوم الذي كان يستهدف العاصمة كوبنهاجن".
ولم تذكر الشرطة تفاصيل أخرى لكنها قالت إنها ستعقد مؤتمرا للإعلان عن العملية في وقت لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الدنماركية تعلن تنفيذ عملية أمنية في كوبنهاجن بعد الاشتباه في قيام مجموعة متشددة بالتحضير لعملية إرهابية المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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