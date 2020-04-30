الشرطة الدنماركية تعلن تنفيذ عملية أمنية في كوبنهاجن بعد الاشتباه في قيام مجموعة متشددة بالتحضير لعملية إرهابية المزيد

أعلنت الشرطة الدنماركية، الخميس، تنفيذ عملية أمنية لإحباط مخطط إرهابي كان يستهدف أمن البلاد.

وقالت الشرطة ومسؤولو الأمن والمخابرات، في بيان، إنهم "نفذوا عملية لإحباط الهجوم الذي كان يستهدف العاصمة كوبنهاجن".

ولم تذكر الشرطة تفاصيل أخرى لكنها قالت إنها ستعقد مؤتمرا للإعلان عن العملية في وقت لاحق.