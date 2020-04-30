الصين ترفض أي تحقيق مسيس حول أصل كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال نائب وزير الخارجية الصيني لو يوتشنغ في بيان اليوم، إن الصين ترفض "بشدة" أي تحقيق حول أصل فيروس كورونا الجديد لأنها تعتقد أنه "مُسيس" و لـ" تجريم" بلاده.



وقال لو فى مقابلة مع شبكة إن بى سى الأمريكية: "نؤيد التبادل بين العلماء ولكننا نعارض وضع الصين محل اتهام دون أي دليل".

وأشار الدبلوماسي إلى أنه لا "أساساً" لإجراء تحقيق دولي "لن يسهم إلا فى وصم الصين".

وعلى مدى أسابيع، تبادلت بكين وواشنطن الاتهامات حول أصل الوباء، وفي مقابلة حديثة مع

شبكة فوكس، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الحكومة الصينية "كانت على علم بالفيروس قبل أن تقرر تقديم معلومات للجمهور".

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ورداً على ذلك، أكد المسؤول الصيني أن "البعض سيس الوباء"، وأنه يجب عليهم "القتال معاً" بدل إلقاء اللوم على بعضهم البعض.

كما أكد أن الإجراءات التي اتخذتها الصين للسيطرة على تفشي الفيروس كانت "مفتوحة وشفافة ومسؤولة"، مشيراً إلى أن بكين "لم تخف أو تؤخر أي معلومات".

وذكّر بأنه، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، "حتى الآن مصدر السارس - CoV-2 غير معروف" ولكن "جميع البيانات المتاحة تشير إلى أنه من أصل حيواني" وبالتالي هو ليس فيروس طور في المختبر.

وأبرز أن "الصين لم تسبب الوباء، إنها كارثة طبيعية عانينا منها أيضاً. نحن ضحية للفيروس، ولسنا متواطئين. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الصين في مكافحة الوباء. إن لوم الصين أو مطالبة الصين بالتعويض أمر مخز".

وأكد لو أن الصين دفعت "ثمناً باهظاً للغاية" و مرت بفترة صعبة، مشيراً إلى أن بلاده توفر معلومات مهمة للتشخيص والعلاج وللتحقق من اللقاح.

وأخيراً، دافع المسؤول أيضاً عن الأداء "المهني والبراغماتي والفعال" لمنظمة الصحة العالمية، واعتبر أن من غير المعقول أن تجمد الولايات المتحدة مساهمتها في المنظمة بدل تركيز جهودها على مكافحة الوباء.