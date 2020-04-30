بري لعمال لبنان: عيدكم هذا العام مثقل بالقلق على لقمة العيش وجنى العمر المغمس بعرق الجبين

توجه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لمناسبة ​عيد العمال​، في رسالة الى عمال ​لبنان​، أعتبر من خلالها انه "لانكم صنعتم ولا زلتم تصنعون للوطن اعياده ولا تعيدون، وعيدكم هذا العام يأتي مثقلاً بالقلق على لقمة العيش وجنى العمر المغمس بعرق الجبين لديكم، وطريق قيامة الوطن هي سواعدكم المزدهرة بالأمل، بل انتم الامل وانتم الخير للوطن وكل عام وانتم بالف خير".

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