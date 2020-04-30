يمق: حقوق طرابلس لا تأتي بتكسير المرافق وحرق المحال والمؤسسات

دعا رئيس بلدية ​طرابلس​ الدكتور ​رياض يمق​، المواطنين الى "التزام الهدوء والمحافظة على ​سلامة​ مدينتهم والممتلكات العامة والخاصة، والتعاون مع ​الجيش اللبناني​ الذي كان ولا يزال خشبة الخلاص المرجوة لكل المشكلات التي تعصف بالبلاد"، موضحاً ان "الوقت الراهن هو لوحدة الصف والكلمة بين كل مكونات ​المجتمع اللبناني​ عموما والطرابلسي خصوصا للوصول الى حلول مرضية للجميع في إطار تنفيذ القوانين المرعية".

وأكد يمق ان "حقوق طرابلس وحقوق ​الفقر​اء لا تأتي بتكسير مرافق ومحال المدينة، وما يحصل من خراب وتدمير للمدينة يعيدنا الى المربع الاول والى الفقر المدقع"، مشيراً الى ان "حقوق المدينة تأتي بالتحركات والطرق السلمية وما حصل ايام ​الثورة​ من رقي والتزام اعطى طرابلس لقب "عروس الثورة" التي استقطبت كل اللبنانيين والسياح الأمر الذي انعش الحركة الاقتصادية، اما التخريب والتكسير وحرق المؤسسات الخاصة والعامة فيفرغ المدينة من مقوماتها ويشل الحركة الاجتماعية والاقتصادية ويحول أبناء طرابلس كما في كل ازمة الى مطلوبين".