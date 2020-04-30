المفتي شريفة يلتقي القاضي عريمط: لتعزيز وحدة الصف الإسلامي

التقى المفتي الشيخ حسن شريفة في مسجد الصفا في بيروت القاضي الشيخ خلدون عريمط رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام حيث جرى التباحث في الشؤون الراهنة وأهمية الإستفادة من قيم هذا الشهر الفضيل في صفاء وتنقية النفس والسيرة والتلاقي وتعزيز معاني التعاضد الإجتماعي في ظل الظروف الصحية والاجتماعية والوطنية الإستثنائية التي يعيشها وطننا.
وجرى التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود المخلصة لتعزيز وحدة الصف الاسلامي لإنقاذ الوطن، الذي يحتاج لإرادة كل بنيه بعيدا عن منطق الكيدية والإلغاء أو إلقاء التهم وكل ما يؤجج التوترات..مما ينعكس سلبا على سلامة الوطن واستقراره.
ورأى المفتي شريفة والقاضي عريمط أن المطلوب الإستماع لوجع الناس وأنينهم وإنتاج سياسات انقاذية بخطوات سريعة وعملانية تفتح أبواب الأمل أمام اللبنانيين جميعا للخروج من المأزقين السياسي والمالي وكلاهما يتأثر بالآخر، وشددا على ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم التعرض للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وبقية الأجهزة الأمنية فتضيع الحقوق والمطالب بين انزلاق من هنا وخطأ من هناك في لحظة شديدة الحساسية ، تتطلب وئاما لا صداما كي ننقذ وطننا لبنان والحفاظ على سيادته وعروبته .
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