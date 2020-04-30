سفارة لبنان في فرنسا: 140,000 يورو مساعدات للطلاب اللبنانيين في فرنسا

وزعت سفارة ​لبنان​ في ​فرنسا​، بيانا تضمن "خلاصة المرحلة الأولى من المساعدات المالية المخصصة للطلاب اللبنانيين المحتاجين وأرقام آلية المساعدة المالية التي انطلقت بمبادرة منها، بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية CCFL، وجاءت على الشكل الآتي:

- 140000 يورو من التبرعات التي تم جمعها خلال 3 أسابيع.

- 45 جهة مانحة خاصة أو مؤسساتية.

- 300 طلب لغاية 17 نيسان 2020.

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- 235 طالبا مستفيدون حتى تاريخه.

- 125 طالبا يواجهون صعوبات كبيرة سيتلقون المساعدة لشهر ثان.

- 10 أعضاء متطوعون في ​لجنة الإدارة​.

- 4 جمعيات شريكة".