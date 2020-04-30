محمد سليمان: الاحتجاجات نشأت من المعاناة وجروح القابعين في السجون بدون محاكمة

أسف عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​محمد سليمان​، في بيان، "للمواجهات المستنكرة التي جرت بين ​المتظاهرين​ و​الجيش​"، مؤكدا ان "​الاحتجاجات​ التي تشهدها ​طرابلس​ وبعض المناطق لم تخلق من عدم، بل نشأت من رحم المعاناة والجوع و​الفقر​ وجروح المظلومين القابعين في السجون من دون محاكمة وبلا أسباب وتحت أسم ​الموقوفين الإسلاميين​، الذي رفض مشروع ​العفو العام​ بحقهم بسبب سياسات البعض المبنية على الشعبوية و​العنصرية​ وتلفيق التهم والمزايدة على شهداء جيشنا الأبرار الذي لا مساومة على دمائهم ولا نطالب الا بالعدالة لكل مظلوم قابع في السجون".

واعتبر سليمان أن "سياسات الكيد والأنتقام لتحصيل نقاط في ال​سياسة​ لم ولن تبني وطنا، وأن أرادت هذه الحكومة العمل، عليها مساعدة الناس والوقوف الى جانبهم بقرارات تلامس وجع الفقراء وتدافع عن المظلومين وتقف الا جانبهم وتقر قانون العفو بحق الأبرياء والمظلومين".