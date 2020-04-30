جمالي: البديل عن تخاذل الحكومة سيناريو كارثي

أشارت عضو كتلة المستقبل النيابية، النائبة ديما جمالي، في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "حكومة حسان دياب طلبت مشورة صندوق النقد الدولي لإخراج لبنان من أزمته، فخرجت علينا اليوم ببدعة رفض اللجوء الى توصيات الصندوق".
وأشارت في تصريحها إلى أن "البديل عن تخاذل الحكومة سيناريو كارثي: تضخم مفرط، بطالة، فقر وتراجع قيمة العملة الوطنية، و ما خفي أعظم".
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