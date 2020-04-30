جمالي: البديل عن تخاذل الحكومة سيناريو كارثي

أشارت عضو ​كتلة المستقبل​ النيابية، النائبة ​ديما جمالي​، في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "​حكومة حسان دياب​ طلبت مشورة ​صندوق النقد الدولي​ لإخراج ​لبنان​ من أزمته، فخرجت علينا اليوم ببدعة رفض اللجوء الى توصيات الصندوق".

وأشارت في تصريحها إلى أن "البديل عن تخاذل الحكومة سيناريو كارثي: تضخم مفرط، بطالة، فقر وتراجع قيمة العملة الوطنية، و ما خفي أعظم".