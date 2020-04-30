وصول الطائرة القادمة من اسطنبول إلى مطار بيروت والتي تقل عدد من المغتربين اللبنانيين

وصلت ​طائرة​ تابعة لشركة "​طيران الشرق الأوسط​" والتي تقل عدد من المغتربين اللبنانيين من ​اسطنبول​ الى ​مطار بيروت الدولي​ في اطار المرحلة الثانية من اعادة المغتربين الراغبين بالعودة الى البلاد في ظل انتشار ​فيروس كورونا​.

هذا وأعلنت، في وقت سابق، غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عن تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد، واشارت خلاله الى انه "إجراء 31233 فحص، 725 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم 4 حالات جديدة"، موضحة أن "150 حالة تعافت من هذا الفيروس".

ولفت التقرير الى أن "46% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%، والفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 24.48%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر"، مؤكداً أنَّ "94% من الحالات التي ثبتت إصابتها بـ"كورونا" هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات الأثيوبية والفلسطينية والسورية".