قائد الجيش بحث مع كوبيتش في أوضاع لبنان والمنطقة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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