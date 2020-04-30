يعقوب: وطنكم فندق للنهب ووطنيتكم وجهة نظر

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "اليوم جهات مشبوهة ومعروفة قدمت اخلاء سبيل للقذافي، انكم تجار نخاسة، خونة، منافقون تحاولون اخراج ​هنيبعل القذافي​ من ​السجن​ تحت ظلام ​كورونا​ كما اخرجتم ​عامر الفاخوري​، وطنكم فندق للنهب ووطنيتكم وجهة نظر، احذروا اللعب بوجدان القضايا الكبرى ووجع المحرومين".

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