أعلن رئيس ​حزب الكتائب​ النائب سامي الجميّل، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "إقرار اليوم في اللجنة الفرعية قانون رفع ​السرية المصرفية​ عن كل من يقوم بوظيفة عامة بعدما كنا تقدمنا باقتراح في هذا الصدد منذ سنة، وسنكمل الأسبوع المقبل لإقرار قانون استرداد ​الأموال المنهوبة​ الذي تقدمنا به في 2017، وعلى أمل أن تحترم الكتل وعودها وتقر هذه القوانين في الجلسة العامة".

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كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل: على امل ان تحترم الكتل وعودها وتقر القوانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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