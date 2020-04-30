سعد يزور سوسان: تخلي السلطة عن مسؤوليتها اجتماعيا وأمنيا يؤدي للفوضى

زار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور ​أسامة سعد​ مفتي صيدا وأقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​، بهدف التشاور حول الأوضاع الاجتماعية والمعيشية المتردية وسبل مواجهتها، وحول الأحداث الأمنية التي جرت مؤخراً في ​مدينة صيدا​ وفي غيرها من المناطق، كما كما أجرى للغاية ذاتها اتصالات هاتفية شملت كلاً من: رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​، ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في ​لبنان​ ​بسام حمود​، ومسؤول ​الحزب الديمقراطي الشعبي​ غسان عبدو.

وقد أكد سعد على مسؤولية السلطة عن حماية الأمن الاجتماعي وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطنين، داعياً الحكومة للمبادرة على الفور إلى التصدي لموجة الغلاء وانفلات أسعار المواد الاستهلاكية، وإلى حماية الليرة التي تنهار قيمتها بشكل يومي. بالإضافة إلى وضع حد للتأخر المتمادي في دفع المساعدات للذين توقفت أعمالهم بسبب اجراءات الحجر الصحي.

كما أكد سعد على مسؤولية السلطة عن حفظ الأمن والاستقرار، وحماية التحركات الاحتجاجية السلمية والمشاركين فيها، بالإضافة إلى حماية المواطنين ومصالحهم والأملاك العامة والخاصة، معتبراً أن تخلي السلطة عن مسؤولياتها الاجتماعية أو الأمنية من شأنه أن يدفع لبنان نحو الانفجار الاجتماعي والاضطراب والفوضى، منتقداً غياب السلطة وعجزها وفشلها، ومحذراً من نتائج سياساتها وممارساتها.

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