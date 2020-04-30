العيلاني: إتصالات وتأمين حصص غذائية وتوزيعها على مستحقيها

بادر إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني، بد إتصالات ببعض أصدقائه، إلى توزيع حصص غذائية لبعض العائلات في صيدا بعد أن تبرع بقيمتها أهل خير.
وأشار بيان للعيلاني، إلى أنه "في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والإقتصادية وتلك الناجمة عن تداعيات تفشي فيروس كورونا واتعكاسها على الوضع المعيشي، بادر الشيخ حسام العيلاني بإجراء سلسلة من الإتصالات بعدد من الأصدقاء من أهل الخير لعض العائلات، و كان ثمرة هذه الإتصالات تأمين حصص غذائية تم توزيعها على مستحقيها" في مدينة صيدا.
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