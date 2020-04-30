اللقاء الارثوذكسي يستنكر محاولة التعدي على حرمة دارة الفرزلي

إستنكر ​اللقاء الارثوذكسي​ محاولة التعدي على منزل نائب رئيس ​المجلس النيابي​ ​ايلي الفرزلي​. وأشار اللقاء في بيان إلى "اننا نتلاقى مع كل المطالب الشعبية المحقة، لكن في الوقت نفسه نرفض كل الرفض الأساليب الذي يلجأ اليها بعض المشاغبين في التهجم على ​الجيش​ و​القوى الامنية​ والتعرض للكرامات الشخصية تحت شعار "كلهم يعني كلهم"، ونتوقف اليوم بشكل خاص عند ما حصل من محاولة مبتذلة للتعدي على حرمة دارة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، عميد مجلس الأمناء في اللقاء الأرثوذكسي،في بلدته ​جب جنين​ ونؤكد أن الديمقراطية تحتم النقاش والحوار وليس الاعتداء بهذه الطريقة الرخيصة على من يمثل قيم الارثوذكسية المشرقية والذي لم تلوث يديه ب​المال​ العام، وذلك بغية اثارة النعرات لاهداف باتت مكشوفة ومعروفة نرفضها رفضا قاطعا".

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