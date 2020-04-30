هيئة العمل الفلسطيني المشترك تنظم اعتصاماً بعين الحلوة احتجاجاً على سياسة الاونروا

نظمت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" و"اللجان الشعبية الفلسطينية" في منطقة صيدا، اعتصاما امام مكتب مدير خدمات وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الاونروا" في مخيم عين الحلوة، "احتجاجاً على تجاهل منظمة "الاونروا" حقوق الشعب الفلسطيني في لبنان، وتقصيرها في التعامل مع جائحة "كورونا المستعد لجهة" الاستعداد الطبي والاغاثي".
هذا ورفع المشاركون لافتات طالبت ادارة "الاونروا" بتحمل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين ووضع "خطة طوارئ" تخفف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل جائحة "كورونا" ووقف العمل وارتفاع نسبة البطالة والفقر المدقع الذي يزنر حياة ابناء المخيم.
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