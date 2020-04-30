فقيه بعيد العمال: سنكون بطليعة الاحتجاجات إذا لم توضع خطة اقتصادية إصلاحية

أكد رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ بالانابة حسن فقيه خلال ​مؤتمر​ صحافي بمناسبة ​عيد العمال​، ان "إطلاق قرار وضع ضريبة على "الواتس أب" الذي أتى ليراكم النقمة على كل السياسات المالية والضريبية والإقتصادية التي كانت سائدة، كان الشرارة التي أشعلت حقل القش اليابس الذي كنا قد حذرنا منه في اجتماعاتنا وبياناتنا وتصريحاتنا المتتالية وقلنا يومها أن الوضع قادم على اضطرابات وفوضى وليس إضرابات فقط لكن ذلك كله قوبل بتجاهل ​السلطة​ وانكارها الى أن امتدت موجة ​العنف​ التي لم تتوقف إلا بعد وصول جائحة ​الكورونا​".

وأكد أنه "بعد انتهاء هذا الوباء والسيطرة عليه بجهود مشكورة من ​الحكومة​ و​وزارة الصحة​ وكل ​القوى الأمنية​ الرسمية التي نتوجه إليها بتحية خاصة وكذلك للعديد من الوزارات، من الطبيعي أن تعود الموجات الاحتجاجية بصورة أكبر وأوسع وربما أعنف وسيكون الاتحاد العمالي العام في طليعتها إذا لم يتم وضع خطة اقتصادية إصلاحية تضع حدا لهذه الجريمة المنظمة والمتمادية".