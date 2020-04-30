"النشرة": قطع طريق البقاع من قبل محتجين

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أن محتجين عمدوا إلى ​قطع طريق​ ​البقاع​ حيث وقفوا في منتصف الطريق وأوقفوا ​حركة مرور​ السيارات والآليات من وإلى البقاع.

وشهد لبنان في الفترة الأخيرة إحتجاجات رغم فرض حالة منع التجول إلا للضرورة القصوى، وجاءت التحركات في الشارع اللبناني على خلفية الأزمة الإقتصادية الخانقة التي ترافقت مع ارتفاع كبير في سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في ظل التوقف عن العمل في البلاد بسبب جائحة كورونا التي حصدت أرواح أكثر من 22 شخصا و أصابت أكثر من 700 بلبنان.