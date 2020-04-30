حريق ضخم بريف دمشق نتيجة إشعال نار من قبل مجهولين

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا عن أن حريقا ضخما شب في منطقة عدرا العمالية في ريف دمشق، في سوريا.
و أكد أن ذلك أتى نتيجة اشعال نار من قبل اشخاص مجهوليين، مما ادى الى امتداده على مساحة كبيرة من الارض واحتراق اخشاب ودواليب في المنطقة، وادى كذلك الى ظهور سحابة كبيرة من الدخان دون وقوع اضرار مادية او في الارواح.
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