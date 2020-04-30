رجل يطلق النار على السفارة الكوبية في واشنطن

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واشنطن: أوقفت السلطات الأميركية الخميس رجلاً بعد إطلاقه النار على السفارة الكوبية في واشنطن، كما أعلنت وكالة الخدمة السرية الأميركية في بيان، في حين لم يسفر الهجوم عن إصابات.

وأطلق الرجل الذي لم تحدد هويته عدة طلقات من بندقية هجومية وفق ما أفادت بعض التقارير.

وقالت الخدمة السرية في بيان "هذا الصباح نحو الساعة 2,15، توجه عناصر الخدمة السرية إلى سفارة كوبا بعد تقارير عن إطلاق نار".

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وأضافت "أوقف شخص لحيازته سلاحا غير مرخص وذخيرة غير مرخصة أيضاً، والاعتداء بهدف القتل، وحيازة مخزن رصاص عالي السعة"، مشيرةً إلى أنه "لم تسجل أي إصابات في المكان".

وبعدما حقق سلفه باراك أوباما تقارباً مع كوبا، توترت العلاقات من جديد بين هافانا وواشنطن في ظلّ إدارة دونالد ترامب.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017، طردت إدارة ترامب 15 دبلوماسياً كوبياً بعدما أفاد طاقم السفارة الأميركية في كوبا عن حالات صداع وفقدان للتوازن والسمع لم تعرف أسبابها.