دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters حصري- ترامب يقول إنه لا يصدق استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم بايدن في سباق الرئاسة

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع رويترز يوم الأربعاء إنه لا يصدق استطلاعات الرأي التي تظهر أن منافسه في انتخابات الرئاسة جو بايدن، المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، يتقدم في سباق انتخابات 2020.

وقال الرئيس الجمهوري أثناء المقابلة التي أجريت في المكتب البيضاوي، إنه لا يتوقع أن تكون الانتخابات استفتاء على تعامله مع جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب "لا أصدق استطلاعات الرأي". وتابع قائلا "أعتقد أن شعب هذا البلد ذكي. ولا أظن أنهم سيؤيدون رجلا غير كفؤ".

وانتقد ترامب سجل بايدن على مدى عقود كعضو بمجلس الشيوخ وكنائب للرئيس باراك أوباما.

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وأظهر استطلاع للرأي لرويترز/إبسوس هذا الأسبوع أن 44 بالمئة من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيؤيدون بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، بينما قال 40 بالمئة إنهم سيدعمون ترامب.

كان استطلاع لرويترز/إبسوس في الآونة الأخيرة في ثلاث ولايات مرجحة رئيسية هي ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا قد منح بايدن تفوقا على الرئيس بنسبة 45 بالمئة مقابل 39 بالمئة.

وكان انتصار ترامب في تلك الولايات في انتخابات عام 2016 قد دفعه للوصول إلى البيت الأبيض.

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)