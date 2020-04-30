شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان بشأن حماية العاملين بالمهن الخطرة وتوفير مستلزمات وقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، بشأن معاناة العاملين بالمهن الخطرة من نقص الكمامات وتعرضهم لأمراض صدرية خطيرة.

وأشار المسعود، في طلب الإحاطة، إلى أن قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 يلزم بضرورة ارتداء عمال الورش والمصانع ومكامير الفحم والمؤسسات التي يتعرض فيها العاملون لغازات أو أبخرة أو أدخنة، كمامات وأقنعة توضع على الوجه بحيث يغطي الفم والأنف.

وأكد أن عدم ارتداء تلك الكمامة، تسبب للعاملين تليف أو تحجر رئوي أو أورام قلبية تسمم نتيجة استنشاق الأبخرة الملوثة أو الوفاة بسبب الغازات السامة التي يتعرضون لها بشكل مباشر بدون أي أقنعة وقائية.

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وأشار إلي أنه مع استمرار أزمة فيروس كورونا، شهد السوق، عملية هجوم من المواطنين على شراء الكمامات الطبية كنوع من الوقاية وخوفًا من العدوى، ناهيك عن احتياجات الأطقم الطبية، مما سبب كارثة لعمال المهن الخطرة التي يحتاج العاملين فيها لاتداء كمامات.

وتابع النائب محمد المسعود: يواجه عمال المهن الخطرة مثل مكامير الفحم والألومنيوم وغيرهم، أزمة كبيرة بسبب النقص الشديد الذي أصاب الكمامات الطبية والأقنعة، التي لا غنى لهم عنها لتحميهم من الأدخنة والغازات الضارة التي باتوا يتعرضون لها مباشرة أثناء العمل.

وشدد، على ضرورة بحث إجراءات سريعة لحماية العاملين بالمهن الخطرة وتوفير أقنعة مناسبة لعملهم وسرعة توفيرها لهم، وأيضا إلزام أصحاب العمل بتوفير كميات مناسبة للعمالة قبل بدء العمل، حرصا على سلامتهم.