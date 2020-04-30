شكرا لقرائتكم خبر عن " أبناء الأبطال " ورسائل " الإختيار".. في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، عدداً من الرسائل التي تضمنها مسلسل "الإختيار" المأخوذ عن قصة بطولات الكتيبة 103 صاعقة وقائدها الشهيد البطل العقيد أحمد منسي.





يقول الكاتب شريف عارف: إن المسلسل تضمن عدداً من الرسائل، لعل أخطرها هو إعترافات المجرم هشام عشماوي أثناء التحقيقات، ولكن تظل الرسالة القوية هو وضوح التوجه نحو انتاج مثل هذه النوعية من الأعمال الدرامية، ربما إتضح ذلك من الاستعانة بالنجم كريم عبد العزيز نجل الفنان الكبير محمود عبد العزيز الذي أبدع من قبل في مسلسل "رأفت الهجان" المنتج الجزء الاول منه عام 1987 ، وكذلك النجم محمد إمام نجل الفنان الكبير عادل إمام الذي سبق وأن قدم دور جمعة الشوان في مسلسل " دموع في عيون وقحة" عام1980، والعملين من ملفات المخابرات العامة المصرية.



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يذكر أن الكاتب شريف عارف يشغل منصب سكرتير تحرير صحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .