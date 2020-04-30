شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تستخدم تطبيق WATCH IT.. خطوتان لامتلاك حساب ومشاهدة أبرز أعمال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعة كبيرة من المسلسلات الهامة والمميزة، تعرضها منصة watch it، من خلال تطبيق على الهواتف الذكية، أو من خلال أجهزة الكومبيوتر، حيث تتضمن مكتبة منصة watch it مجموعة ضخمة من الاعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية والوثائقية والبرامجية المميزة، والتي ترضى كافة أذواق المشاهدين.

”الخليج 365” يستعرض لقراءه طريقة استخدام تطبيق watch it من خلال مجموعة من الصور، التي توضح طريقة تشغيل التطبيق.

في البداية، يمكنك اختيار الباقة المفضلة لك، واختيار الطريقة الأفضل والمناسبة للدفع، حيث يتاح للمسخدمين، الدفع من خلال أكثر من وسيلة، أولهم "بطاقة الإتمان"، أو "مدفوعات فورى"، أو "الخصم المباشر من حساب الخط الأرضى أو الهاتف المحمول لشركة WE"، أو "الخصم المباشر من حساب المحمول لشركة فودافون".



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أما الخطوة الثانية، يقوم المستخدم بإنشاء حساب جديد، بوضع البريد الإلكترونى واختيار كلمة سر خاصة، وتأكيدها في الخانة الثالثة، أو الدخول من خلال "فيس بوك"، أو "جوجل"، وبذلك يكون المستحدم لديه حساب فعال من تطبيق "WATCH IT"

منصة WATCH IT تتضمن أبرز وأهم مسلسلات رمضان، وهى، الاختيار، والنهاية والبرنس، وخيانة عهد، و100 وش، وفلانتينو، والفتوة ونحب تانى ليه ولما كنا صغيرين، وفرصة تانية وعمر ودياب، ورجالة البيت وليالينا 80.

ومن البرامج، "كريزى تاكسى"، و" علي ابواب الفتن"، و"باب رزق"، و"الإمام الطيب"، و"قلوب عامر"، و"الدنيا بخير"، و"مولاى"، و"مصر أرض الأنبياء"، والعشرات من البرامج التليفزيونية.