شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني تركي سابق يكشف: لدينا 40 مليون مصاب بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نائب حزب الشعب الجمهوري السابق بارش يركاداش، عن وجود 40 مليون مصاب بفيروس كورونا في بلاده، في الوقت الذي تعلن فيه السلطات أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بتركيا وصل إلى 114 ألفًا و653 حالة إصابة، وبلغ عدد ضحايا الفيروس 2992 حالة.

وأضاف بارش يركاداش، في تصريحات نشرها موقع تركيا الآن أن بعض الخبراء الأتراك تحدثوا معه، وأخبروه أن عدد مصابي الفيروس هو 40 مليون مصاب بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الأطباء الذين تحدثت إليهم يقولون إن هناك 40 مليون مصاب، وعندما يصل هذا العدد إلى 52 مليونًا ستصل تركيا إلى ذروة التفشي وسوف نتغلب على هذه الآفة.

على صعيد متصل، سبق أن أعلن عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تركيا، ألباي عزاب، عن احتمالية أن يكون عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد قد بلغ ضعف عدد الإصابات المعلن عنها من وزارة الصحة.

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وقال الدكتور ألباي عزاب، إن الإصابات المعلنة للرأي العام في تركيا تستند فقط على إيجابية فحوصات «PCR»، التي خضع لها المرضى، وأن هناك احتمالية بلوغ المصابين بفيروس كورونا المستجد في تركيا ضعف الإصابات المعلنة.