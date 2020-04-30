شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق البرلمان: وزير الشئون الإسلامية السعودى فضح نهب الإخوان لأموال الجمعيات الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن التحية قلبية لوزير الشئون الإسلامية السعودى الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ لفضحه لجماعة الاخوان الإرهابية بعد تأكيده بكل صراحة ووضوح بأن هذه الجماعة تختطف وتنهب الأموال باسم الجمعيات الخيرية.

وقال "عابد"، فى بيان له أصدره اليوم إن الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أصاب كبد الحق بتأكيده بأن الإخوان يمارسون جميع الشعائر الشيطانية من خيانة وغدر واختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية ونحوها وأنهم بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم ولا يتورعون عن امتطاء أى وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين فى محاولة لسلب الحكم المستقر وإبداله بحكمهم الإرهابى الدموى.

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وطالب النائب علاء عابد جميع الدول العربية ومختلف دول العالم اتخاذ جميع الإجراءات لتصنيف جماعة الإخوان الإرهابية كتنظيم إرهابى وتقديم جميع الأنظمة والدول التى تقوم بتشجيع وتمويل وتسليح وإيواء الإرهاب والإرهابيين على أراضيها إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية وفى مقدمتها كل من النظامين الإرهابيين القطرى ممثلا فى تميم بن حمد والتركى ممثلا فى رجب طيب أروغان.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ كان قد أكد فى تغريدة سابقة تحزب هذه الجماعة مع الأعداء وتآمرها على الحكام والقادة محذرا من أن الإخوانيين يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله بقصد إثارة الفتنة، وزرع الشك في نفوس الناس تجاه العلماء في كل ما يصدر منهم من فتاوى ونصح".

ووصف آل الشيخ الإخوان بأنهم "بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أى وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين، في محاولة لسلب الحكم المستقر و إبداله بحكمهم الإرهابى الدموى".