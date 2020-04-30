شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تطالب بالتصدي لغش مستلزمات الوقاية من كورونا وتغليظ العقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتشديد الرقابة للتصدي لمن يستغلون أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد ويرتكبون جريمة غش مستلزمات الوقاية من الفيروس، من كمامات وقفازات وكحول وغيرها، للتربح وكسب أموال بطرق غير مشروعة.

وقال "أبو الخير" ل"الخليج 365"، إن هناك من يستغل الأزمة ويبيع منتجات ومستلزمات وقائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات الطبية السليمة، مطالبا بتشديد العقوبات علي هذه الجرائم، التي تبتز المواطنين، والتصدي لهؤلاء الفاسدين ومحاسبتهم.

ودعا عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بالتصدي لمصانع بير السلم التي تعمل بدون تراخيص وتنتج منتجات غير سليمة ومضرة. وكانت نيابة المعادى، أمرت بحجز صاحب معرض 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته مستلزمات طبية وكحول مجهول المصدر فى المعادى، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط صاحب معرض للمستلزمات المنزلية بدائرة قسم شرطة المعادى لحيازته مستلزمات طبية ومطهرات "كحول إيثيلى" مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المعرض على 25 عبوة كحول إيثيلى 70% سعة 1 لتر جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة .