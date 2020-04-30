بعد إغلاق 5 أقسام.. سلبية عينات 59 فردًا من الطاقم الطبي بمستشفى جامعة المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور الشعراوي كمال ، مدير عام مستشفي المنصورة الجامعي، اليوم الخميس، ظهور نتيجة التحاليل لفيروس كورونا لجميع المحتجزين بمبنى الباطنة الخاصة بالمستشفى وتبين سلبيتها وذلك عقب إغلاق 5 أقسام بالمستشفي بمبني الباطنة.

وقال مصدر مسئول بالجامعة، إنه جرى عمل تحاليل لـ59 من الطاقم الطبي والمرضى وأخذ مسحات منهم وإجراء تحاليل PCR، وجاءت نتيجة التحاليل جميعها سلبية، وذلك بعد إصابة 3 مرضى و6 من التمريض بفيروس كورونا.

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وكان الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أصدر قرارا، الثلاثاء الماضي، بإغلاق مبنى الباطنة الخاص بمستشفى الجامعي الرئيسي بالكامل بجميع أقسامه، كإجراء احترازي، والذي يضم أقسام "الأعصاب والمتوطنة والصدر والجلدية"، مع عزل جميع العاملين فيه احترازيا لحين فحص المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لكافة العاملين والأطقم الطبية.

وبحسب بيان الجامعة، فإنه بتاريخ 22 إبريل الجاري، دخلت مريضة لقسم الأعصاب بمستشفى الجامعة الرئيسي، وتلاحظ ارتفاع درجة حرارتها والاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا، وبعد عمل الأشعة وأخذ المسحات اللازمة بواسطة فريق الترصد ومكافحة العدوى تبين إصابتها بفيروس كورونا ونقلها لمستشفى العزل، وأخذ مسحات من المخالطين لها بالقسم تباعا على دفعات، وتبين إصابة مجموعة من المخالطين للحالة من المرضى وهيئة التمريض والأطباء المقيمين وتم نقلهم جميعا للعزل.

وذكر البيان، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاستمرار العمل بالأقسام التي تم عزلها وتوفير أماكن بديلة لاستقبال المرضى المترددين على هذه الأقسام لاستمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى.