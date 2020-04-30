عزل ممرضتين في مستشفى السويس بعد مخالطتهما لمصاب بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:

عزلت إدارة مستشفى السويس العام، ممرضتين خالطتا مريض مسن كان محجوزًا في إحدى الغرف كشفت التحاليل إصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي مسئول في السويس، إن المسن المصاب (م.ع) 71 سنة، انتقل للمستشفى العام الأحد الماضي، وهو في حالة غير مستقرة، وأفاد الفحص الطبي إنه يعاني من ارتشاح رئوي، كما يتلقى أدوية لأمراض مزمنة يعاني منها، وجرى نقله للعناية المركزة بسبب خطورة حالته.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، اليوم الخميس أن الأطباء اشتبهوا في إصابته بفيروس كورونا إثر ظهور بعض الأعراض عليه، وجرى عزله والتنسيق مع إدارة الطب الوقائي لسحب مسحة من المريض.

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وأظهرت نتائج المعامل المركزية التي وصلت أمس أن المسن مصاب بفيروس كورونا، وأنه لم يكن من المخالطين لأي حالات ظهرت في السويس خلال الأيام الماضية.

واستطرد المصدر، أن أخصائي المعمل، سحب عينات دم ومسحة أنف وفم للممرضتين، مع بقاءهما في العزل.

وكشف المصدر أنه سيجري عزل طبيب آخر خالط المريض، وذلك عقب عودته من الإجازة، إذ غادر المحافظة قبل ظهور نتائج المصاب.

وكانت مديرية الصحة، أعلنت أمس في بيان لها إصابة 4 بينهم 3 مخالطين ملاصقين لحالة إيجابية، وحالة جديدة لمسن.